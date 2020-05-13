إيطاليا تعقد اجتماعا افتراضيا للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا

روما - (د ب أ)

أعلنت ايطاليا اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع افتراضي على مستوى كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، وهي مجموعة عمل دولية مكرسة للأزمة الليبية كانت من مخرجات مؤتمر برلين في يناير الماضي.

وحضر وزير الخارجية لويجي دي مايو الجلسة الختامية للاجتماع وهو الثالث من نوعه للجنة المتابعة، الذي ترأسه المدير العام للشؤون السياسية بالخارجية الايطالية، السفير سيباستيانو كاردي ، وممثل للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، بمشاركة 18 وفداً لدول ومنظمات دولية معنية بصورة مباشرة بالملف الليبي،بحسب وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وأشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الايطالية ألى أن "الاجتماع سمح بتبادل التقييمات حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا وبشأن خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار بين الليبيين ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".

ونوهت المذكرة بأن المبادرة الإيطالية، تأتي للتأكيد على مركزية لجنة المتابعة كمنتدى للحوار السياسي والدبلوماسي حول ليبيا، وكذلك عزم روما على مواصلة لعب دور مركزي وايجابي في الملف الليبي، حتى في ظل الجائحة الحالية، في وقت وصلت فيه الأعمال العدائية إلى حدة جديدة وعنيفة لم تتجنب المدنيين والبنى التحتية للبلاد.