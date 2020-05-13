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غلق حدود محافظتي بابل والنجف العراقيتين

09:34 م الأربعاء 13 مايو 2020
غلق حدود محافظتي بابل والنجف العراقيتين

محافظ بابل بالعراق حسن منديل

بغداد - أ ش أ

أعلن محافظ بابل بالعراق حسن منديل، عن غلق كافة المنافذ والحدود الإدارية للمحافظة ومنع دخول الاشخاص والعجلات إليها أو المرور من خلالها بسبب تفشي وباء "كورونا" في المحافظات المجاورة.

وأرجع محافظ بابل قرار الغلق - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء- من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتقال مرض "كورونا" إلى المحافظة؛ ولا سيما أن بابل لم تسجل أي اصابة منذ عشرة أيام، فإن توجيها شديدا وجه للشرطة والأجهزة الأمنية بمتابعة الموضوع".

وفي سياق متصل، وقرر محافظ النجف رئيس خلية الأزمة لؤي الياسري، إغلاق المحافظة أمام الوافدين إليها بشكل نهائي مهما كانت الأسباب وذلك بعد حصول خروقات للحظر الصحي فيها.

قال الياسري - في تصريحات له - "اتخذنا هذا القرار على مضض للحفاظ على سلامة مواطنينا فهم أمانة في أعناقنا".. مضيفا "لليوم السادس على التوالي لم تسجل أي اصابة بفيروس "كورونا" مع خروج آخر شخصين من المستشفى وبذلك تصبح المحافظة خالية تماما من الإصابات، وهذا لا يعني أن الخطر الوباء قد زال".

وأوضح "بعد أن وجدنا خروقات واضحة وتجمعات زائرين ومواطنين في المحافظة قررنا الإغلاق التام للمحافظة أمام الوافدين إليها ونوجه نداء اعتذار إلى جميع مواطني بقية المحافظات بعدم التوجه إلى النجف".

وتابع "وجهنا الأجهزة الأمنية بعدم السماح بالدخول إلى المحافظة عدا الحالات المرخصة وجنائز الموتى وبواقع سيارة واحدة فقط".

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