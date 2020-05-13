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الإمارات وتركمانستان تبحثان تجربة مكافحة كورونا

08:58 م الأربعاء 13 مايو 2020
الإمارات وتركمانستان تبحثان تجربة مكافحة كورونا

الإمارات

أبوظبي - أ ش أ

انطلقت أعمال الدورة الخامسة للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في تركمانستان اليوم الأربعاء، التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعراضا خلال المشاورات تجربة البلدين في مكافحة "كوفيد-19" وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس كورونا المستجد، كما جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزائها.

كما ناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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الإمارات تركمانستان مكافحة كورونا tdv s ; V kh فيروس كورونا

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