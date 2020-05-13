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وزير الخارجية الجزائري يجري محادثات هاتفية مع نظرائه في 6 دول

08:56 م الأربعاء 13 مايو 2020
وزير الخارجية الجزائري يجري محادثات هاتفية مع نظرائه في 6 دول

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

الجزائر - أ ش أ

أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الأربعاء محادثات هاتفية مع نظرائه في كل من موزمبيق، وكندا، واليونان، وزيمبابوي، وناميبيا وتونس.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن تلك المحادثات تناولت على وجه الخصوص العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم وآثارها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي.

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