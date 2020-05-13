وزير الخارجية الجزائري يجري محادثات هاتفية مع نظرائه في 6 دول
الجزائر - أ ش أ
أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الأربعاء محادثات هاتفية مع نظرائه في كل من موزمبيق، وكندا، واليونان، وزيمبابوي، وناميبيا وتونس.
وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن تلك المحادثات تناولت على وجه الخصوص العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم وآثارها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الإمارات وتركمانستان تبحثان تجربة مكافحة كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10431
عدد المصابين
-
2486
عدد المتعافين
-
566
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4222968
عدد المصابين
-
1476137
عدد المتعافين
-
288368
عدد الوفيات
إعلان