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السويد تمدد توصيات السفر غير الضروري للخارج حتى يوليو

07:15 م الأربعاء 13 مايو 2020
السويد تمدد توصيات السفر غير الضروري للخارج حتى يوليو

فيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، إنها مددت توصيتها بتجنب السفر غير الضروري إلى الخارج حتى 15 يوليو، كجزء من الإجراءات الرامية إلى القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الخارجية آن ليند في مؤتمر صحفي إن هذه التوصية ترجع بشكل رئيسي إلى "الصعوبات وعدم اليقين" فيما يتعلق بالسفر الدولي، وإلغاء الرحلات وإجراءات مثل قرار بريطانيا الأخير بفرض حجر صحي على المسافرين القادمين إليها لمدة 14 يوما.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إنه في إطار تخفيف التوصيات بشأن السفر الداخلي، سيسمح للسكان القيام برحلات داخل السويد لمدة تصل إلى ساعتين بالسيارة.

وأضاف "هذا لا يعني أن كل شيء يسير كالمعتاد، ويجب الالتزام بالحس السليم والحذر الكبير."

وقال يوهان كارلسون، رئيس وكالة الصحة العامة السويدية، إن مثل هذه الرحلات يجب ألا تعني اتصالات اجتماعية جديدة أو لقاءات مع كبار السن ، لأنهم مجموعة معرضة للخطر.

وتم الإبقاء على القواعد - التي تم وضعها في نهاية آذار/مارس- بالنسبة للمطاعم والحانات والمقاهي، والتي تنص على عدم تقديم الطعام أو الشراب سوى للأشخاص الجالسين على طاولات. ويجب على العملاء الحفاظ على مسافة آمنة بينهم.

وحتى اليوم الأربعاء، سجلت السويد 27909 حالات، و3460 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 .

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