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مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في يعبد

06:35 م الأربعاء 13 مايو 2020
مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في يعبد

قوات الاحتلال الإسرائيلي

جنين - أ ش أ

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن شابا أصيب بالرصاص الحي والعشرات أصيبوا باختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت الوكالة أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لإسرائيلي للبلدة، وتمركزها في حي المدارس وحارة السلمة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري حي في قدمه، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، مشيرا إلى اقتحام الجنود لعدة منازل في حارة السلمة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مؤسسة شمس الشام في حي المدارس بحجة البحث عن كاميرات مراقبة، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل.. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عثمان زيد الكيلاني (36 عاما) بسبب رفضه فتح كاميرات المراقبة في محلة داخل البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ظهر اليوم 11 مواطنا من بلدة يعبد عقب اقتحامها، يضافون إلى 12 موطنا جرى اعتقالهم يوم أمس .

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