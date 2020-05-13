ترامب: 100 اتفاق تجاري مع الصين لن يعوض خسارة الأرواح البريئة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بمجرد توقيع اتفاقية تجارية مع الصين، أصيب العالم بوباء مصدره الصين.

وغرد ترامب، عبر تويتر، قائلاً: "التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، وأن 100 صفقة تجارية مع الصين لن تعود خسارة تلك الأرواح البريئة".

واتهمت الولايات المتحدة رسميًا، اليوم الأربعاء، الصين، بمحاولة قرصنة أبحاث تقوم بها مؤسسات ومراكز صحية أمريكية حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وحذرت السلطات الأمريكية الباحثين في مجال الرعاية الصحية والعلمية، من أن قراصنة مدعومين من الصين يحاولون سرقة الأبحاث والملكية الفكرية المتعلقة بالعلاجات واللقاحات الخاصة بكوفيد-19.

واستبعد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين، إعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري الجزئي الذي قامت إدارته بتوقيعه مع الصين في يناير الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.