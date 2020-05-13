موريتانيا تحجز 31 شخصًا مخالطين لمتوفي بفيروس كورونا
نواكشوط - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاربعاء، عن حجز واحد وثلاثين شخصًا من المخالطين لمصاب بفيروس كورونا، توفي مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط.
وقال مدير عام الصحة في نواكشوط، الدكتور سيدي ولد الزحاف، خلال تصريح للتلفزيون الموريتاني، إن المتوفي يبلغ من العمر 63 سنة، ويعاني من أمراض مزمنة.
وطالب الزحاف المواطنين بالتحلي بالمسؤولية واتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من انتشار هذا الوباء، والبقاء في المنازل، والمحافظة على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات عند الخروج، وغسل اليدين بالصابون والإبلاغ عن أي إصابة أو حالة تسلل من خارج البلاد.
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