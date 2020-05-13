بكين: تسييس الاستثمار يضر بمصالح المستثمرين الأمريكيين

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم /الأربعاء/ إن الحكومة الأمريكية تضع عراقيل وحواجز أمام استثمارات مواطنيها في السوق الصينية تحت مسمى "الأمن القومي"، ما يضر فقط بمصالح المستثمرين الأمريكيين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث تعليقا على تقارير حول مطالبة الحكومة الأمريكية مؤخرا صناديق المعاشات التقاعدية الفيدرالية بالتوقف عن الاستثمار في أسواق الأسهم الصينية وسحب الأموال منها.

وأضاف جيان أن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة جوهره هو تبادل المنافع والكسب المشترك، مشيرا إلى أن وضع العقبات أمام المستثمرين الأمريكيين لدخول السوق الصينية لممارسة الأنشطة العادية وتسييس هذه القضية لا يتفقان مع القواعد الاقتصادية، ما يجعل هؤلاء المستثمرين يضيعون فرص الاستفادة من التنمية الصينية، ويلحق الضرر بمصالحهم في نهاية المطاف.