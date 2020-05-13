اليمن.. ارتفاع إصابات كورونا في مناطق الحكومة إلى 70 بينها 12 حالة وفاة
صنعاء - (د ب أ):
ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، إلى 70 بينها 12 حالة وفاة.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة الشرعية في تغريدة عبر حسابها على تويتر :"إنه تم تسجيل خمس حالات جديدة مؤكدة بالفيروس، بينها حالتا وفاة".
وكانت اليمن قد سجلت أول حالة إصابة بكورونا في ديرية الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، في العاشر من شهر أبريل الماضي.
وتحذر منظمات دولية من أن وباء كورونا قد انتشر باليمن بشكل كبير، ولم يتم اكتشافه في ظل الانهيار الصحي الكبير في البلاد، جراء الحرب المستمرة للعام السادس.
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