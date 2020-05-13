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مجلس السيادة السوداني يعلن التوافق على اسم وزير الدفاع

04:47 م الأربعاء 13 مايو 2020
مجلس السيادة السوداني يعلن التوافق على اسم وزير الدفاع

الدكتور عبد الله حمدوك

الخرطوم - أ ش أ

أكد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن المكون العسكري توافق بشكل نهائي على ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الاربعاء، أنه تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

وتوفي وزير الدفاع السوداني السابق الفريق ركن جمال الدين عمر في جوبا، في ٢٥ مارس الماضي، إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الله حمدوك يس إبراهيم يس وزير الدفاع مجلس السيادة السوداني

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