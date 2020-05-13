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مسؤولة أوروبية تحذر من السفر هذا الصيف في ظل انتشار كورونا

03:45 م الأربعاء 13 مايو 2020
مسؤولة أوروبية تحذر من السفر هذا الصيف في ظل انتشار كورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):
ذكرت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس أن مواطني الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتطلعوا بحذر للسياحة هذا الصيف، لكن يتعين أن يدركوا المخاطرالمرتبطة به.
وأضافت "نعرف مدى ترقب المواطنين الأوروبيين للصيف والسفر. تضحياتهم الضخمة خلال الأشهر الماضية ستجعل استئناف (النشاط) بشكل تدريجي وحذر ممكنا-من الآن".
وتابعت المسؤولة الأوروبية "لا السفر ولا تخفيف إجراءات الإغلاق سيكون خاليا من المخاطر، طالما أن الفيروس ينتشر بيننا".
وأضافت: "ينبغي علينا الحفاظ على اليقظة والتباعد الاجتماعي والاحتياطات الصحية الصارمة- لن نسمح لجهودنا أن تذهب هباء".

الاتحاد الأوروبي بروكسل tdv s ; V kh فيروس كورونا

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