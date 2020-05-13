مدينة صينية تفرض قيودا على الحركة.. ومخاوف من "ووهان جديدة"

بكين- (د ب ا):

فرضت مدينة جيلين بشمال شرق الصين قيودا جديدة على الحركة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا،وسط مخاوف من تكرار سيناريو مدينة ووهان- بؤرة تفشي الفيروس، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأنه سيتم وقف جميع خدمات حافلات نقل السائحين، كما سوف يتم تطويق التجمعات السكنية في المدينة والقرى.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة جيلين خلال الأيام الماضية.

وقالت مفوضة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.

ومدينة جيلين تتاخم كوريا الشمالية وروسيا.

وكانت عدة مدن صينية، ومن بينها بكين، قد خففت القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين. مع ذلك، تم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبعة أقاليم من بينها هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.