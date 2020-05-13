أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

البحرين تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:36 م الأربعاء 13 مايو 2020
البحرين تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

المنامة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الأربعاء، تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، الأربعاء، إن الإصابات الجديدة تشمل 164 حالة لعمالة وافدة و84 حالة لمخالطين وحالة قادمة من الخارج ، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 3576 .
وأشارت إلى شفاء ثلاثة مصابين ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2195، لافتة إلى تسجيل 9 وفيات.

فيروس كورونا وزارة الصحة في البحرين المنامة البحرين

الخبر التالى:

مدينة صينية تفرض قيودا على الحركة.. ومخاوف من "ووهان جديدة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعليمات جديدة للأطباء للتعامل مع "عدوى كورونا".. والنقابة تطالب السيسي بالتدخل