البحرين تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المنامة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الأربعاء، تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، الأربعاء، إن الإصابات الجديدة تشمل 164 حالة لعمالة وافدة و84 حالة لمخالطين وحالة قادمة من الخارج ، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 3576 .

وأشارت إلى شفاء ثلاثة مصابين ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2195، لافتة إلى تسجيل 9 وفيات.