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قطر تسجل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:34 م الأربعاء 13 مايو 2020
قطر تسجل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل 1390 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج وصل إلى 23382 حالة.
ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 14 حالة، مشيرة إلى تسجيل 124 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 3143 حالة.
ولفت البيان إلى فحص 3833 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 139127.

وزارة الصحة القطرية الدوحة قطر فيروس كورونا

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