لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 878 حالة

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاربعاء تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 878 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 236 .

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني أمس الثلاثاء قرارا بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام يبدأ من مساء اليوم ، وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وحذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من أن الإنجاز الذي حققته الحكومة في مواجهة تحدي وباء كورونا مهدد بالانهيار.