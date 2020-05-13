أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 878 حالة

03:30 م الأربعاء 13 مايو 2020
لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 878 حالة

أرشيفية

بيروت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاربعاء تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 878 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".
وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 236 .
وأصدر مجلس الوزراء اللبناني أمس الثلاثاء قرارا بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام يبدأ من مساء اليوم ، وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
وحذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من أن الإنجاز الذي حققته الحكومة في مواجهة تحدي وباء كورونا مهدد بالانهيار.

فيروس كورونا وزارة الصحة في لبنان بيروت

الخبر التالى:

قطر تسجل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعليمات جديدة للأطباء للتعامل مع "عدوى كورونا".. والنقابة تطالب السيسي بالتدخل