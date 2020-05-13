أبو الغيط ينعي الشاذلي القليبي ويؤكد أن الأمة العربية فقدت سياسياً عروبياً مخلصاً

القاهرة- (أ ش أ):

نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي الذي وافته المنية اليوم" الأربعاء " في تونس.

وتوجه "أبو الغيط"،في بيان صحفي ، بالعزاء لأسرة الفقيد وللشعب التونسي ، مؤكداً أن الأمة العربية فقدت سياسياً عروبياً مخلصاً، لعب دوراً مهماً في مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة العربية المعاصر، فضلاً عن اضطلاعه بمهام سياسية كبيرة في بلده تونس .

وقال أبو الغيط "إن" القليبي" تمكن من الحفاظ على استمرارية عمل الجامعة العربية في ظل الظروف الصعبة التي واجهت العمل العربي المشترك في فترة توليه المسئولية خلال عقد الثمانينات ، وهو ما عزز من القدرة المؤسسية الكبيرة للجامعة العربية على البقاء والتكيف مع الأزمات، والاستمرار في خدمة الأمة مهما كانت الظروف " .

ووجه " أبو الغيط" بتنكيس علم الجامعة العربية حداداً على رحيل الشاذلي القليبي.