أبو الغيط ينعي الشاذلي القليبي ويؤكد أن الأمة العربية فقدت سياسياً عروبياً مخلصاً
القاهرة- (أ ش أ):
نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي الذي وافته المنية اليوم" الأربعاء " في تونس.
وتوجه "أبو الغيط"،في بيان صحفي ، بالعزاء لأسرة الفقيد وللشعب التونسي ، مؤكداً أن الأمة العربية فقدت سياسياً عروبياً مخلصاً، لعب دوراً مهماً في مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة العربية المعاصر، فضلاً عن اضطلاعه بمهام سياسية كبيرة في بلده تونس .
وقال أبو الغيط "إن" القليبي" تمكن من الحفاظ على استمرارية عمل الجامعة العربية في ظل الظروف الصعبة التي واجهت العمل العربي المشترك في فترة توليه المسئولية خلال عقد الثمانينات ، وهو ما عزز من القدرة المؤسسية الكبيرة للجامعة العربية على البقاء والتكيف مع الأزمات، والاستمرار في خدمة الأمة مهما كانت الظروف " .
ووجه " أبو الغيط" بتنكيس علم الجامعة العربية حداداً على رحيل الشاذلي القليبي.
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