الكويت: 7 حالات وفاة و751 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 7 حالات وفيات، و751 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 82 حالة، واجمالي عدد المصابين إلى 11 ألفا و28 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند، أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 230 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و193 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و103 حالات لمواطنين كويتيين، و72 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة 169 حالة، منها 92 حالة مستقرة، و77 حالة حرجة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4 آلاف و257 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 10 حالات وفاة، و991 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 75 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 10 آلاف و277 حالة حتى يوم أمس.