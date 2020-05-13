النيجر تعلن مقتل 75 من مسلحي بوكو حرام في عمليتين منفصلتين

نيامي- (بي بي سي):

أعلنت حكومة النيجر مقتل نحو 75 مسلحا ينتمون لجماعة بوكو حرام المتشددة على يد قوة إقليمية لمناهضة الجهاديين فى المنطقة.

وقال بيان لوزارة الدفاع فى النيجر إن المسلحين قتلوا خلال عمليتين منفصلتين ، واحدة في منطقة ديفا، و الأخرى بالقرب من بحيرة تشاد في نيجيريا المجاورة.

ولم يتسن لبي بي سي التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل.

وقبل ثلاثة أيام ، قتلت عدة جماعات متشددة يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم " الدولة الإسلامية " أكثر من عشرين شخصًا في قرى بالقرب من حدود النيجر مع مالي.