النيجر تعلن مقتل 75 من مسلحي بوكو حرام في عمليتين منفصلتين
نيامي- (بي بي سي):
أعلنت حكومة النيجر مقتل نحو 75 مسلحا ينتمون لجماعة بوكو حرام المتشددة على يد قوة إقليمية لمناهضة الجهاديين فى المنطقة.
وقال بيان لوزارة الدفاع فى النيجر إن المسلحين قتلوا خلال عمليتين منفصلتين ، واحدة في منطقة ديفا، و الأخرى بالقرب من بحيرة تشاد في نيجيريا المجاورة.
ولم يتسن لبي بي سي التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل.
وقبل ثلاثة أيام ، قتلت عدة جماعات متشددة يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم " الدولة الإسلامية " أكثر من عشرين شخصًا في قرى بالقرب من حدود النيجر مع مالي.
الخبر التالى:فيديو- سجناء أمريكيون يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10093
عدد المصابين
-
2326
عدد المتعافين
-
544
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4222968
عدد المصابين
-
1476137
عدد المتعافين
-
288368
عدد الوفيات
إعلان