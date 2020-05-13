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ارتفاع عدد ضحايا هجوم أفغانستان إلى 24 قتيلا

11:38 ص الأربعاء 13 مايو 2020
ارتفاع عدد ضحايا هجوم أفغانستان إلى 24 قتيلا

أرشيفية

كابول- (أ ش ا):
أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم غرب العاصمة كابول إلى 24 شخصا على الأقل.
وأكد وحيد مجروح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة -وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن حصيلة قتلى هجوم الأمس ارتفعت إلى 24 شخصا، وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 16 آخرين.
وهاجمت مجموعة من الرجال المسلحين جناح التوليد في مستشفى بسعة 100 سرير في منطقة دشت بارشي في غرب العاصمة كابول في وقت مبكر من أمس الثلاثاء.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن فرع تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته.
وكانت طالبان قد نفت في وقت سابق تورط أحد مسلحي الحركة في الهجوم.

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