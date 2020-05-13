إصابات كورونا في سنغافورة تتجاوز 25 ألف حالة

كوالالمبور- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 25346 حالة.

وترجع معظم حالات الإصابة في سنغافورة إلى العاملين الأجانب الذين يقيمون في عشرات المهاجع المزدحمة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التي تم نشرها أمس الثلاثاء تسجيل 22334 حالة إصابة في مهاجع، في حين أضافت الوزارة اليوم أن "الأغلبية الكبرى" من حالات الإصابة التي تم تسجيلها اليوم وقعت في أماكن إقامة العاملين.

وتسعى سنغافورة لفحص الـ323 ألف عامل الذين يقيمون في المهاجع، ومعظمهم شباب يعملون في قطاعات مثل البناء، وينحدرون لدول من بينها بنجلاديش وإندونيسيا وميانمار.

وعلى الرغم من تسجيلها ثاني أعلى حالات الإصابة في شرق آسيا بعد الصين، سجلت سنغافورة 21 حالة وفاة فقط بفيروس كورونا.

وقد تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج المهاجع خلال الأيام الأخيرة.

وقال وزير التنمية الوطنية لورانس وونج أمس الثلاثاء "نحن نحرز تقدما في السيطرة على تفشي الفيروس، بين المواطنين وبين العاملين المقيمين في المهاجع".