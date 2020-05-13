النمسا لم تسجل أي وفيات جديدة ب"كورنا " خلال ال24 ساعة الماضية
فيينا- أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأربعاء عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس " كورونا " في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وارتفاع أعداد حالات الشفاء من الفيروس 14 ألفا و304 حالات ، بينما بلغ عدد الوفيات 624 حالة وفاة ، و تسجيل 19 إصابة جديدة في العاصمة ( فيينا ) فيما بلغ اجمالي أعداد المصابين 15 ألفا و997 مصابا .
وأفاد بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء بأنه يوجد بالمستشفيات حاليا 243 مريضا منهم 55 حالة فى وحدات "العناية المركزة" .
واشار إلى إجراء نحو 43 ألفا و776 فحصا طبيا .
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