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النمسا لم تسجل أي وفيات جديدة ب"كورنا " خلال ال24 ساعة الماضية

11:31 ص الأربعاء 13 مايو 2020
النمسا لم تسجل أي وفيات جديدة ب"كورنا " خلال ال24 ساعة الماضية

فيروس كورونا

فيينا- أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأربعاء عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس " كورونا " في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وارتفاع أعداد حالات الشفاء من الفيروس 14 ألفا و304 حالات ، بينما بلغ عدد الوفيات 624 حالة وفاة ، و تسجيل 19 إصابة جديدة في العاصمة ( فيينا ) فيما بلغ اجمالي أعداد المصابين 15 ألفا و997 مصابا .

وأفاد بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء بأنه يوجد بالمستشفيات حاليا 243 مريضا منهم 55 حالة فى وحدات "العناية المركزة" .

واشار إلى إجراء نحو 43 ألفا و776 فحصا طبيا .

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