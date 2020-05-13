ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 34336

إسلام آباد- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 34336، فيما تم تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

سجلت البلاد 2255 حالة إصابة مؤكدة ، خلال الساعات الـ24 الماضية وتم إجراء كشفا للفيروس.

وتوفي 737 مريضا حتى الآن، فيما تعافى 8812 شخصا.

وكانت باكستان أعلنت يوم الخميس الماضي خططا لرفع تقريبا كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات.

وقال رئيس الوزراء عمران خان إن الخطوة يرجى منها عدم خسارة الملايين من الأشخاص سبل رزقهم في بلد يعيش نحو 40 % منها في فقر.

وذكر وزير التخطيط أسد عمر أنه سوف يعاد فتح قطاعات اقتصاد رئيسية بينها الزراعة والبناء والتصنيع والتجزئة.