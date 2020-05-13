أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 34336

10:19 ص الأربعاء 13 مايو 2020
ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 34336

فيروس كورونا

إسلام آباد- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 34336، فيما تم تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

سجلت البلاد 2255 حالة إصابة مؤكدة ، خلال الساعات الـ24 الماضية وتم إجراء كشفا للفيروس.

وتوفي 737 مريضا حتى الآن، فيما تعافى 8812 شخصا.

وكانت باكستان أعلنت يوم الخميس الماضي خططا لرفع تقريبا كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات.

وقال رئيس الوزراء عمران خان إن الخطوة يرجى منها عدم خسارة الملايين من الأشخاص سبل رزقهم في بلد يعيش نحو 40 % منها في فقر.

وذكر وزير التخطيط أسد عمر أنه سوف يعاد فتح قطاعات اقتصاد رئيسية بينها الزراعة والبناء والتصنيع والتجزئة.

فيروس كورونا باكستان

الخبر التالى:

عمان تسجل 298 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 4019

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان