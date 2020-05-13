المفوضية الأوروبية تتوقع إعادة فتح الحدود بين دول التكتل بشروط

بروكسل - (د ب أ):

توقعت المفوضية الأوروبية أنه سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح الحدود مع الدول الأعضاء الأخرى للموسم السياحي، إذا سيطرت على الإصابات بفيروس كورونا وأعدت بشكل جيد أنظمة الرعاية الصحية، حسب مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وجاء في الخطوط الإرشادية المقرر تقديمها في وقت لاحق اليوم الأربعاء أنه: "إذا تم التعامل مع الأمر بشكل صحيح وآمن ومنسق، فإن الأشهر القادمة قد تمنح الأوروبيين فرصة للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء وهواء نقي".

وذكرت المفوضية أنه بالرغم من ذلك، فإن رفع القيود على الحركة ينطوي على مخاطرة بموجة ثانية من تفشي الفيروس.

وستظل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15يونيو إذا التزمت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد بنصيحة المفوضية الأسبوع الماضي. لكن داخل التكتل، تناقش عواصم مثل باريس وبرلين إعادة فتح الحدود المشتركة.

وفي حين أن قرار تخفيف الضوابط الحدودية يعود إلى كل دولة بالاتحاد الأوروبي، تعتقد المفوضية الأوروبية أن موسم الذروة السياحي في الفترة من ونيو إلى أغسطس يمكن أن يعاد جزئيا.

وتسبب الإغلاق جراء جائحة كورونا في شلل قطاع السياحة مكبدا إياه خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 10% من الدخل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، على مدار الشهرين الماضيين.