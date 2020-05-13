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الجزائر تستقبل شحنة مساعدات طبية من الصين

05:13 ص الأربعاء 13 مايو 2020
الجزائر تستقبل شحنة مساعدات طبية من الصين

أرشيفية

الجزائر - (د ب أ):
وصلت طائرة محملة بمعدات طبية مقدمة كمنحة من الصين وبعض المؤسسات الجزائرية إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وقدرت الحمولة بــ 19 طنا، وتضم معدات ومواد تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية ، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات جديدة جراء وباء كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 515 حالة.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 176 إصابة جديدة، ليصل مجموع الإصابات إلى 6 آلاف و 67 حالة منتشرة عبر كل مدن البلاد.

كما كشف عن تسجيل 157 حالة تعافي، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 2998.

كان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، عن تمديد الحجر الصحي 15 يوما إضافية، ليمتد من 15 حتى 30 أيار/مايو الجاري.

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