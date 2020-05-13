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حاكم نيويورك: حوالي 100 طفل يعانون من مرض نادر مرتبط بالفيروس

12:59 ص الأربعاء 13 مايو 2020
حاكم نيويورك: حوالي 100 طفل يعانون من مرض نادر مرتبط بالفيروس

أندورو كومو حاكم ولاية نيويورك

وكالات

قال أندورو كومو حاكم ولاية نيويورك، إن السلطات الصحية تحقق في إصابة ١٠٠ طفلا بمتلازمة التهابية نادرة وخطيرة تصيب الأطفال ويبدو أنها مرتبطة بالفيروس التاجي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال إنه حتى الآن ارتبطت ثلاث حالات وفاة في الولاية بالمرض المعروف باسم متلازمة الالتهابات المتعددة في الاطفال وتسبب التهابا يهدد الحياة.

وشخص إصابة 52 طفلا في مدينة نيويورك بمتلازمة التهابات على الأرجح مرتبطة بكوفيد-19، ومازالت 10 حالات أخرى قيد التشخيص، وفقا لما قاله العمدة بيل دي بلاسيو، الثلاثاء.

ومن 62 حالة محتملة أو مؤكدة، ثبتت إصابة 25 بفيروس كورونا، وكان لدى 22 آخرين الأجسام المضادة للفيروس، وفقا لدي بلاسيو، وتوفي طفل واحد.

ونقل أطفال في أماكن أخرى من الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستشفيات بعد تشخيصهم بالحالة التي تعرف باسم متلازمة الالتهابات المتعددة للأطفال.

أندورو كومو نيويورك فيروس كورونا مرض نادر

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