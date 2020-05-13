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الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية ويحبط هجوما

12:57 ص الأربعاء 13 مايو 2020
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية ويحبط هجوما

الجيش الوطني الليبي

طرابلس - أ ش أ

أسقط الجيش الوطني الليبي طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف القوات شرقي مدينة مصراتة، اليوم /الثلاثاء/.

وقالت شعبة الإعلام الحربي الليبية - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مسيرة حاولت الإغارة على مواقع الوحدات العسكرية في منطقة الشويرف - غرب منطقة بوقرين شرقي مصراتة.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حربا ضد الإرهاب لأجل تحرير طرابلس التي تقع في قبضة الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.

وحرصت تركيا على إرسال دفعات كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بحسب ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن المقاتلين الأجانب، لم يستطيعوا إنجاز ما كانت تطمح إليه أنقرة.

وأورد المرصد، مؤخرا، أن مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا في سوريا، صاروا يرفضون الذهاب إلى ليبيا، سواء بسبب تبخر المغريات المالية التي تعد بها تركيا، أو لأنهم يدركون صعوبة المعركة التي تنتظرهم في ليبيا، من جراء حزم الجيش الليبي في التصدي للميليشيات المتشددة وعناصر الإرهاب.

وتمكنت قوات الجيش الليبي من إسقاط أكثر من 90 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل 2019.

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