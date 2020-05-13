الجلسات العامة والصحة والخطة.. آخر اجتماعات بالمجلس للبرلمانية المصابة بكورونا

كتب - أحمد علي:

قامت الأمانة العامة لمجلس النواب، بتعقيم وتطهير كافة الأماكن التي ترددت عليها النائبة شيرين فراج خلال الأيام الماضية، بعد التأكد اليوم من اصابتها بفيروس كورونا.

وشاركت النائبة شيرين فراج في الجلسات العامة الماضية التي عقدها المجلس، على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين، واجتماعات لجنتي الخطة والموازنة والصحة بالمجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وعدد من مشروعات القوانين.

ومن جانبهم يعطف النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، خلال الأيام الماضية، على عزل أنفسهم منعا لمنع العدوى حال إصابتهم بالفيروس.

وتسبب الإعلان عن إصابة النائبة، في حالة من القلق بين أعضاء مجلس النواب، لاسيما الذين خالطوا النائبة.

ويذكر أن النائبة شيرين فراج تقدمت بطلب إحاطة الأسبوع الماضى، بشأن مخالفات مالية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، معلنة أنها اكتشفت ذلك من خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد.

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