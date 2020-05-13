أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الجلسات العامة والصحة والخطة.. آخر اجتماعات بالمجلس للبرلمانية المصابة بكورونا

12:31 ص الأربعاء 13 مايو 2020
الجلسات العامة والصحة والخطة.. آخر اجتماعات بالمجلس للبرلمانية المصابة بكورونا

الدكتورة شيرين فراج

كتب - أحمد علي:

قامت الأمانة العامة لمجلس النواب، بتعقيم وتطهير كافة الأماكن التي ترددت عليها النائبة شيرين فراج خلال الأيام الماضية، بعد التأكد اليوم من اصابتها بفيروس كورونا.

وشاركت النائبة شيرين فراج في الجلسات العامة الماضية التي عقدها المجلس، على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين، واجتماعات لجنتي الخطة والموازنة والصحة بالمجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وعدد من مشروعات القوانين.

ومن جانبهم يعطف النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، خلال الأيام الماضية، على عزل أنفسهم منعا لمنع العدوى حال إصابتهم بالفيروس.

وتسبب الإعلان عن إصابة النائبة، في حالة من القلق بين أعضاء مجلس النواب، لاسيما الذين خالطوا النائبة.

ويذكر أن النائبة شيرين فراج تقدمت بطلب إحاطة الأسبوع الماضى، بشأن مخالفات مالية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، معلنة أنها اكتشفت ذلك من خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد.

اقرأ أيضا:

مصدر بالبرلمان يعلن إصابة أول نائب بكورونا

شيرين فراج تعقيم مجلس النواب فيروس كورونا

الخبر التالى:

اليمن: على المجلس الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض وإلا يتحمل المسؤولية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر فوق 10 آلاف إصابة بكورونا.. رقمان إيجابيان للوفيات والتعافي (تفاعلي)