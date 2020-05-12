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الرئيس الأفغاني يأمر بالهجوم على مسلحى طالبان بعد سقوط قتلى في تفجيرات اليوم

10:49 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الرئيس الأفغاني يأمر بالهجوم على مسلحى طالبان بعد سقوط قتلى في تفجيرات اليوم

الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول

كابول - (د ب أ)

أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني، القوات المسلحة الأفغانية، بشن هجوم على مسلحي طالبان عقب سلسلة من التفجيرات الدموية التى أسفرت عن سقوط العديد من القتلى اليوم الثلاثاء .

وأعلن غني عن هجوم القوات المسلحة في خطاب متلفز.

ووقعت هذه التفجيرات رغم الدعوات المتكررة من الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي للحد من العنف وإعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف غني أن كابول وننجرهار شهدتا هجمات شنتها حركة طالبان وتنظيم داعش مجددا، مما أسفر عن سقوط العديد من المدنيين والأطفال وأفراد الأمن بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت وكالة "خاما برس".

وهاجمت مجموعة من المسلحين أحد المستشفيات غرب مدينة كابول في وقت سابق من اليوم، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 15 آخرين على الأقل، وفقا لمسؤولين أمنيين.

أشرف غني الرئيس الأفغاني القوات المسلحة الأفغانية مسلحى طالبان

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