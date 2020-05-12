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محكمة ترفض طلبا لإلغاء الارتداء الإجباري للكمامات في ولاية بريمن الألمانية

10:45 م الثلاثاء 12 مايو 2020
محكمة ترفض طلبا لإلغاء الارتداء الإجباري للكمامات في ولاية بريمن الألمانية

المحكمة الاتحادية الألمانية

برلين - (د ب أ)

قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية بريمن شمالي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، برفض طلب لإلغاء الارتداء الإجباري للكمامات في أماكن التسوق ووسائل المواصلات العامة.

ورأت المحكمة في حيثات رفضها للطلب المستعجل أن هذا الإجراء يعد وسيلة مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما صرح متحدث باسم المحكمة.

ورأت المحكمة أن المرسوم الذي يقضي بالارتداء الإجباري للكمامة، لم يقيد من الحق الأساسي في الحرية الشخصية بشكل غير متناسب.

كما رأت المحكمة أن ارتداء غطاء للفم والأنف يمكن أن يحجز الرذاذ المعدي وبالتالي يمكن أن يقلل من خطر العدوى.

كان مقدمو الطلب ادعوا أن أغطية الفم والأنف ليست مناسبة لتجنب الإصابات الجديدة

المحكمة الاتحادية الألمانية ألمانيا الكمامات

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