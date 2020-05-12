أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

10:06 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

السلطات الصحية بالأردن

عمان - أ ش أ

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، أنّ أوّل أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً.

وشدد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، على أنه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات أول أيام العيد إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، فرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة لإدامة عملهم.

وقال إن يوم الجمعة من كلّ أسبوع سيفرض فيه حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتّى إشعار آخر.

وكشف أنّ الحكومة الأردنية قرّرت صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتمكين الموظفين من شراء مستلزماتهم للعيد، على أن تكون عودة موظفي القطاع العام إلى العمل يوم 26 مايو الحالي.

هذا المحتوى من

الحكومة الأردنية عيد الفطر حظر شامل وزير الإعلام الأردني فيروس كورونا

الخبر التالى:

"بصقة قاتلة".. بريطانيا تحقق في وفاة امرأة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر فوق 10 آلاف إصابة بكورونا.. رقمان إيجابيان للوفيات والتعافي (تفاعلي)