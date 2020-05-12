النمسا تقدم مساعدات إلى اليونان لإيواء اللاجئين وتخفيف تداعيات كورونا

فيينا - أ ش أ

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن بلاده حريصة على دعم اليونان وتقديم المساعدات المطلوبة لمواجهة أزمة المهاجرين والتي تفاقمت في ظل جائحة كورونا.

وقال نيهمر - في تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن بلاده دعمت اليونان بـ 181 حاوية سكنية وصحية لاستيعاب المهاجرين تم نقلها من خلال القطارات على ثلاثة مراحل خلال الشهر الجاري.

وأضاف وزير الداخلية أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى تسير على نفس الدرب وترسل مساعدات إلى اليونان، معتبرا أن هذه علامة قوية على التضامن الأوروبي.

وذكر الوزير أن أزمة كورونا لم تطال النمسا فحسب بل ضربت أيضًا العديد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تواجه اليونان تحديًا خاصًا بسبب وضع الهجرة الدراماتيكي على الحدود اليونانية التركية.

كانت اليونان قد تقدمت من قبل بطلب للحصول على مساعدات من النمسا حيث اتفق وزير الداخلية كارل نيهمر مع نائب وزير الهجرة اليوناني جورج كوموتساكوس على حزمة مساعدات نمساوية لايواء اللاجئين؛ خاصة عقب وقوع حريق في سكن للاجئين في منطقة ساموس اليونانية.