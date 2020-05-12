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إطلاق أول ناقلة نفط روسية تعمل بوقود الغاز

09:41 م الثلاثاء 12 مايو 2020
إطلاق أول ناقلة نفط روسية تعمل بوقود الغاز

ناقلة نفط روسية

موسكو - أ ش أ

قال الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية إيغور سيتشين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أول ناقلة تعمل بوقود الغاز "أفراماكس" أطلقت في مجمع "زفيزدا" لبناء السفن بشرق روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن سيتشين قوله: الجميع شكك بنجاح هذا المشروع، وتم إنجازه في حوض بناء السفن.

من جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط"، واصفا الحدث بـ "الانتصار الحقيقي".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق، أنه سوف يشرف شخصيا على تنفيذ الخطة الرامية لإنتاج بناء السفن المتوسطة والكبيرة في مجمع "زفيزدا" (النجمة) لبناء السفن.

وأضاف الرئيس الروسي حينها: "أنا أعلم أنه تم اعتماد خطة طويلة الأمد للشركة لغاية عام 2035، أعول على أن يتم تنفيذها، ولست أعول فقط بل سأتابع هذه القضية عن كثب لأن هذا شرط من الشروط الرئيسية لنجاح تشغيل المؤسسة".

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ناقلة نفط روسية روسيا فلاديمير بوتين شركة روسنفط

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