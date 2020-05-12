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مقدسيون ينظمون وقفة تضامنية مع "تلفزيون فلسطين"

09:10 م الثلاثاء 12 مايو 2020
مقدسيون ينظمون وقفة تضامنية مع "تلفزيون فلسطين"

وقفة تضامنية مع طواقم الهيئة العامة للإذاعة والتلف

القدس - أ ش أ

شارك إعلاميون مقدسيون، في وقفة تضامنية مع طواقم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، العاملة في القدس المحتلة.

وندد المشاركون - خلال الوقفة التي نظمت في منطقة جبل الزيتون/الطور المطل على القدس القديمة حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا / اليوم الثلاثاء- بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة لستة شهور أخرى، مؤكدين أن ممارسات الاحتلال لن تنجح في حجب الحقيقة عن العالم.

وشددوا على أن القرار الاحتلالي يأتي في إطار محاربة الوجود الرسمي الفلسطيني في العاصمة المحتلة، وهو محاولة يائسة لحجب الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد مددت أمس الأول قرار منع مكتب تلفزيون فلسطين من العمل في القدس المحتلة، ومنع طواقمه من العمل داخل أراضي الـ48.

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وقفة تضامنية القدس المحتلة إعلاميون مقدسيون تلفزيون فلسطين

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