فوتشي يعرب عن "تفاؤل حذر" إزاء اكتشاف لقاح لكورونا

واشنطن - (د ب أ)

ذكر أنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه لايزال يشعر"بتفاؤل حذر" إزاء اكتشاف العلماء للقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد برغم المشاكل المحتملة.

وقال فاوتشي لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي: "ما زلت أشعر بتفاؤل حذر من أنه سيكون لدينا لقاح مرشح يقدم درجة ما من الفعالية، ونأمل أن تكون النسبة كافية لتحفيز شكل ما من أشكال حصانة القطيع ويوفر الحماية للسكان ككل".

ووصف مسؤولون حكوميون آخرون لأعضاء مجلس الشيوخ كيف يتم وضع الخطط لنشر لقاح على نحو سريع ، بمجرد اتاحته ، من خلال وسائل من بينها بناء سلاسل الإمداد حتى قبل اكتشاف اللقاح ذاته.

وذكر المسؤولون أيضا أنهم يريدون نشر اللقاح بين السكان دون أن يعربوا عن التزامهم الصارم بضمان مجانيته.