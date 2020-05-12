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الخطوط الجوية البلجيكية تعلن خطة انكماش كبرى لمواجهة خسائر كورونا

08:11 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الخطوط الجوية البلجيكية تعلن خطة انكماش كبرى لمواجهة خسائر كورونا

الخطوط الجوية البلجيكية

بروكسل - أ ش أ

أعلنت الخطوط الجورية البلجيكية "بروسلز إيرلاينز"، اليوم الثلاثاء، تسريح نحو ربع العاملين بها، وتقليص أسطول طائراتها بنحو الثلث، وتخفيض عدد وجهات رحلاتها، وذلك ضمن خطة جديدة لإعادة الهيكلة ضمن جهود مواجهة تبعات الركود التي سبّبها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وقال ديتر فرانكس الرئيس التنفيذي لـ"بروسلز إيرلاينز"، وهي كبرى شركات الطيران البلجيكية: "هذه الأزمة غير المسبوقة أردت وضعنا المادي، ملزمة إيانا باتخاذ تدابي جوهرية وضرورية"، حسب النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".

وقالت الشركة في بيان صحفي: "الشركة واثقة من أنه مع خطتها للتراجع ستكون قادرة على تأمين 75 بالمئة من عمالتها والنمو مجددا بطريقة مربحة بمجرد أن ينتعش الطلب على السفر الجوي لمستوى عادي جديد، وهو متوقع أن يبدأ من عام 2023".

ووفقا لـ"بوليتيكو"، تخسر "بروسلز إيرلاينز" مليون يورو يوميا منذ توقف الطيران الجوي المنتظم في 21 مارس الماضي. وتتوقع الشركة أن تقل حركة الطيران بنسبة 25 بالمئة في العام المقبل عما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

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