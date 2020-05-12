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سبعة قتلى على الأقل في حريق في ناقلة نفط اندونيسية

07:52 م الثلاثاء 12 مايو 2020
سبعة قتلى على الأقل في حريق في ناقلة نفط اندونيسية

حريق في ناقلة نفط اندونيسية

جاكارتا - أ ش أ

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون بجروح وحروق، نتيجة حريق اندلع في ناقلة نفط في مرفأ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأعربت الشرطة المحلية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - عن خشيتها من ارتفاع حصيلة الضحايا لاحقا.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن "القتلى هم من علقوا في السفينة خلال الحريق. ولم ينجحوا في الفرار".

وعلق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة النفط "جاغ ليلا"، التي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران الاثنين بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة.

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