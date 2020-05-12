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ميركل تلمح إلى إمكانية الفتح التدريجي للحدود الألمانية

06:21 م الثلاثاء 12 مايو 2020
ميركل تلمح إلى إمكانية الفتح التدريجي للحدود الألمانية

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إمكانية فتح ألمانيا لحدودها مع الدول المجاورة بشكل تدريجي.

جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر شاركت، اليوم الثلاثاء، في اجتماع عقدته ميركل عبر الفيديو مع الكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي.

وقالت ميركل إن التغييرات في الرقابة على الحدود يجب أن تتم دائما عن طريق التنسيق مع الدول المجاورة.

وأوضحت ميركل أنه غالبا ما ستكون هناك عملية تتكون من مرحلتين، ونقلت هذه الدوائر عن ميركل قولها إن المهم بالنسبة لها هو ألا تستمر الرقابة على الحدود "حتى آخر يوم في الشهر".

أنجيلا ميركل الحدود الألمانية فيروس كورونا

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