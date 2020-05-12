أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ماليزيا تشيد بالتعاون مع الإمارات لمنع تفشي كورونا

06:13 م الثلاثاء 12 مايو 2020
ماليزيا تشيد بالتعاون مع الإمارات لمنع تفشي كورونا

وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين

كوالالمبور أ ش أ
أشاد وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين بمستوى التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وذكر هشام الدين - في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء //برناما// اليوم الثلاثاء - أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تيسير إدارة شؤون الماليزيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، بل أيضاً للحصول على الأدوية واللقاحات لمنع انتشار الفيروس .
وأعرب عن تقديره لمساهمة الإمارات التي "تعتبر دليلاً على متانة العلاقات الثنائية بين ماليزيا والإمارات ".
يذكر أن وزارة الخارجية الماليزية قد تلقت اليوم مساعدات طبية من دولة الإمارات، من بينها 14 ألف وحدة من سوائل التعقيم يبلغ وزنها 7 أطنان.

هذا المحتوى من

هشام الدين حسين وزارة الخارجية الماليزية فيروس كورونا ماليزيا

الخبر التالى:

منظمة "انقذوا الأطفال" تسعى لاستعادة أطفال من سوريا في ظل أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رقم قياسي بالتعافي.. الصحة: 347 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة