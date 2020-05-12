ماليزيا تشيد بالتعاون مع الإمارات لمنع تفشي كورونا

كوالالمبور أ ش أ

أشاد وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين بمستوى التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وذكر هشام الدين - في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء //برناما// اليوم الثلاثاء - أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تيسير إدارة شؤون الماليزيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، بل أيضاً للحصول على الأدوية واللقاحات لمنع انتشار الفيروس .

وأعرب عن تقديره لمساهمة الإمارات التي "تعتبر دليلاً على متانة العلاقات الثنائية بين ماليزيا والإمارات ".

يذكر أن وزارة الخارجية الماليزية قد تلقت اليوم مساعدات طبية من دولة الإمارات، من بينها 14 ألف وحدة من سوائل التعقيم يبلغ وزنها 7 أطنان.