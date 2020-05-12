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ترامب يدعم ماسك في جهود لإعادة فتح مصنع تيسلا في كاليفورنيا

05:50 م الثلاثاء 12 مايو 2020
ترامب يدعم ماسك في جهود لإعادة فتح مصنع تيسلا في كاليفورنيا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بشكل علني دعمه لجهود إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية لإعادة فتح مصنع الشركة في ولاية كاليفورنيا، ليتدخل بذلك في أزمة بين ماسك ومسؤولي الولاية الذي يؤكدون ضرورة الالتزام بالقيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال ماسك أمس الاثنين إنه سيعيد فتح المصنع رغم القواعد المحلية وسخر من المسؤولين قائلا إنه مستعد لأن يتم اعتقاله.

وكتب ترامب على موقع تويتر "يجب على كاليفورنيا السماح لتيسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع، الآن. يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان!".

وقال ماسك إن شركات السيارات في أماكن أخرى في البلاد حصلت على موافقة لاستئناف العمليات، لكن لوائح مقاطعة ألاميدا- وليس ولاية كاليفورنيا- تعوق شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وذكر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أمس أن شركة تيسلا وغيرها من الشركات المصنعة ربما تتمكن من استئناف أنشطة مصانعها الأسبوع المقبل في كاليفورنيا.

وأوضح نيوسوم "اعتقادي وأملي وتوقعي، هو أنها ستستأنف أعمالها في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير".

وأشار إلى أن الولاية ساعدت الشركة على مدار عدة سنوات وبالمقابل استفادت كاليفورنيا من صناعة سيارات كهربائية على أرضها.

وأضاف نيوسوم "نتطلع إلى أعوام عديدة من هذه العلاقة".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دخل ماسك في مشادة مع مسؤولي الصحة المحليين في مقاطعة ألاميدا وهدد بنقل الشركة إلى ولاية تكساس أو ولاية نيفادا.

وبينما أراد ماسك إعادة فتح مصنع تيسلا في فيرمونت على الفور، أراد المسؤولون إرجاء هذه الخطوة لمدة أسبوع لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

ترامب واشنطن إيلون ماسك شركة تيسلا ولاية كاليفورنيا

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