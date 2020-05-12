السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 264 حالة
الرياض (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 264 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 42925 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 2520حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 15257 .
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