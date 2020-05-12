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وزير الصحة الفرنسي يرفض فتح حدائق باريس أمام الزوار

03:21 م الثلاثاء 12 مايو 2020
وزير الصحة الفرنسي يرفض فتح حدائق باريس أمام الزوار

فيروس كورونا في فرنسا

باريس (د ب أ)

أكد وزير الصحة الفرنسي أنه يتعين على سكان باريس الانتظار لفترة أخرى قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بالمساحات الخضراء في المدينة، وذلك رغم انتهاء الإغلاق الذي فُرض لمنع تفشي فيروس كورونا يوم أمس.

ورفض وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران اليوم مناشدة من عمدة العاصمة آن هيدالجو للسماح للمواطنين بدخول المتنزهات والحدائق، في واحدة من أكثر المدن الأوروبية اكتظاظا بالسكان.

وقال فيران في تصريحات تليفزيونية :"الأمر لا يعني أننا لا نريد أن يتمكن الناس من الخروج وتنفس الهواء النقي، ولكن لأنه قد يكون مغريا للغاية، مع وجود الشمس التي نراها اليوم، أن تتجمع أعداد كبيرة من الناس".

وكانت هيدالجو كتبت على موقع تويتر :"نظرا لاحتياجات الباريسيين، ولأن باريس مدينة كثيفة السكان للغاية"، فإنه يتعين السماح لها بفتح الحدائق والمتنزهات مع إلزام الزوار بارتداء أقنعة الوجه.

فيروس كورونا فرنسا وزير الصحة الفرنسي باريس

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