وزير الصحة الفرنسي يرفض فتح حدائق باريس أمام الزوار
باريس (د ب أ)
أكد وزير الصحة الفرنسي أنه يتعين على سكان باريس الانتظار لفترة أخرى قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بالمساحات الخضراء في المدينة، وذلك رغم انتهاء الإغلاق الذي فُرض لمنع تفشي فيروس كورونا يوم أمس.
ورفض وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران اليوم مناشدة من عمدة العاصمة آن هيدالجو للسماح للمواطنين بدخول المتنزهات والحدائق، في واحدة من أكثر المدن الأوروبية اكتظاظا بالسكان.
وقال فيران في تصريحات تليفزيونية :"الأمر لا يعني أننا لا نريد أن يتمكن الناس من الخروج وتنفس الهواء النقي، ولكن لأنه قد يكون مغريا للغاية، مع وجود الشمس التي نراها اليوم، أن تتجمع أعداد كبيرة من الناس".
وكانت هيدالجو كتبت على موقع تويتر :"نظرا لاحتياجات الباريسيين، ولأن باريس مدينة كثيفة السكان للغاية"، فإنه يتعين السماح لها بفتح الحدائق والمتنزهات مع إلزام الزوار بارتداء أقنعة الوجه.
الخبر التالى:الدنمارك: فيروس كورونا تحت السيطرة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
9746
عدد المصابين
-
2172
عدد المتعافين
-
533
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4142970
عدد المصابين
-
1427179
عدد المتعافين
-
283861
عدد الوفيات
إعلان