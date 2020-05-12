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المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن إصابته بكورونا

03:04 م الثلاثاء 12 مايو 2020
المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن إصابته بكورونا

المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيس

موسكو (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول، إنه لم يلتق الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا منذ أكثر من شهر.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال، :"نعم أنا مريض ... وأتلقى العلاج".

وأصيب عدد من كبار المسؤولين في روسيا بالفيروس، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الثقافة ووزير البناء.

وقد تجاوز عدد مصابي كورونا في روسيا الـ230 ألفا اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك ثاني أكبر دولة في العالم تسجيلا للإصابات بعد الولايات المتحدة، ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز.

دميتري بيسكوف موسكو فيروس كورونا

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