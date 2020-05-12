إندونيسيا ستسمح لمن تقل أعمارهم عن 45 عاما بالعمل خارج المنزل

القاهرة (وكالات)

أعلنت إندونيسيا عزمها السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا بالعودة للممارسة عملهم خارج المنزل بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بحسب بي بي سي.

وقال رئيس فريق مكافحة الفيروسات في إندونيسيا ، إن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من حالات التسريح من العمل التى تشهدها البلاد مؤخرا بسبب الإغلاق.

وأضاف دوني موناردو "إن الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة يتمتعون بصحة بدنية جيدة ولديهم قدرة عالية على الحركة، و حتى إذا تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا فإنهم قد لا تظهر عليهم أي أعراض".

ووفقا لتقاريرإعلامية، فقد ما لا يقل عن 2.8 مليون شخص في إندونيسيا وظائفهم بسبب الإغلاق.

ولكن ليس من الواضح ما هي طرق الوقاية التى سيتم اتباعها لمنع الشباب من نشر الفيروس بين أفراد العائلة الأكبر سنا، إذا أنه من الشائع في آسيا أن يعيش عدة أجيال من الأسرة معًا.