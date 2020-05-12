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تهدد بحرق نفسها.. إعلامية تونسية تلاحق صهر بن علي بتهمة التحرش (فيديو(

02:23 م الثلاثاء 12 مايو 2020
تهدد بحرق نفسها.. إعلامية تونسية تلاحق صهر بن علي بتهمة التحرش (فيديو(

الإعلامية التونسية عربية حمادي

وكالات:

هددت الإعلامية التونسية عربية حمادي، بحرق نفسها في حال لم ينصفها القضاء في قضية التحرش التي رفعتها ضد سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وقالت حمادي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها عبر فيسبوك، أنها ستنشر كل ما لديها من معلومات في القنوات الأجنبية، إذا شعرت بأي تلاعي بمسار القضية.

واستغاثت بالعرب من حكام ومسؤولين وفنانين وإعلاميين، مطالبة كل من يعرفها وعملت معه سواء في قطر أو الكويت أن يناصرها في قضيتها، التي قالت إنها قد تخسرها بسبب نفوذ سليم شيبوب.

واتهمت شيبوب بـ"هتك عرضها"، مصرة على حقها، ولو كلفها ذلك سكب البنزين على نفسها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وأعربت الإعلامية التونسية عن شعورها بالخذلان من قِبل فئة كبيرة من التونسيين، خاصة التونسيات وعدد من المحامين والإعلاميين والفنانين وغيرهم من المثقفين الذين لم يساندوها ونهشوا في عرضها، على حد قولها.

ورفعت الإعلامية قضية ضد سليم شيبوب بتهمة التحرش عبر رسائل إلكترونية، مشيرة إلى أنه أرسل لها صورا حميمة ورسائل صوتية قدمتها لقاضي التحقيق، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأكدت حمادي، في تدوينة لها تمسكها بعدم إسقاط الدعوى؛ لأن إسقاط الدعوى يوقف الملاحقة القضائية، بل إنها هددت أنصار سليم شيبوب بنشر فيديو يتضمن لقطات تدينه إدانة قطعية، وفق تعبيرها.

وقالت إن شيبوب هو من بادر بالاتصال بها ليعبر عن إعجابه بالفيديوهات التي تنشرها على صفحتها وعرض عليها العمل في إحدى القنوات التلفزيونية وهو ما رفضته، مشيرة إلى أنه أصر على التواصل معها رغم ذلك وألح في الاتصال، ما دفعها إلى الشك في الأمر وإبلاغ زوجها المحامي الطيب بالصادق.

وأضافت أن زوجها قرر التواصل مع شيبوب عبر الهاتف، لتبدو وكأنها هي من تُبادر بالتواصل معه، بحسب قولها، مؤكدة أن "كل المعلومات والمعطيات موثقة، ونظرا لدقة المؤيدات الثابتة عن المتهم تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق"، وفق تعبيرها.

وأطلق سراح سليم شيبوب، على أن يتم استكمال التحقيقات معه لاحقا.

عربية حمادي سليم شيبوب زين العابدين بن علي

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