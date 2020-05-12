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الصين تعفي بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية إضافية

02:03 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الصين تعفي بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية إضافية

صورة للعلمين الروسي والصيني

بيكين (أ ف ب)

أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعةً مستوردة، في وقت يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين إلى احترام التزاماتها التجارية.

وتتضمن لائحة البضائع المعفاة التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية.

وستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية اعتباراً من 19 مايو ولمدة عام.

ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.

وفي فبراير، أعلنت الصين إعفاء 65 سلعةً مصنعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف فيه الصين نشاطها تدريجياً بعد توقفه منذ يناير بسبب وباء كوفيد-19، الذي عرقل سلاسل الإنتاج في العملاق الآسيوي. كما يأتي القرار في ظل هدنة تجارية بين بكين وواشنطن.

وأكد المفاوضون الصينيون والأمريكيون الجمعة خلال مكالمة هاتفية التزامهم بتنفيذ اتفاق "المرحلة الأولى" الذي أبرم في يناير بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.

واستبعد ترامب الاثنين إعادة التفاوض على الاتفاق مع الصين، رغم تأثير وباء كوفيد-19 على النمو العالمي، داعياً بكين بداية إلى احترام التزاماتها.

وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترامب بالامتناع عن أي زيادة جديد للرسوم. ومن جهتهم تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو على عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017.

هذا المحتوى من

AFP
الصين دونالد ترامب السلع الأمريكية الولايات المتحدة

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