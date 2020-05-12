الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا عقب مقتل أحد جنوده بالضفة

رام الله/ تل أبيب (د ب أ)

أفادت مصادر محلية فلسطينية اليوم الثلاثاء باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي11 فلسطينيا بينهم أشقاء وسيدة من بلدة يعبد جنوب، غرب جنين بالضفة الغربية، بعد جندي إسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن قوات إسرائيلية، مدعومة بتعزيزات عسكرية، اقتحمت مجددا البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وأشارت الوكالة إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات إختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات "الاحتلال" بغزارة خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وكان جندي إسرائيلي لقي حتفه في وقت سابق اليوم جراء إلقاء مواطن فلسطيني حجرا على رأسه من فوق سقف منزل في قرية يعبد، قرب جنين ، بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الجندي، وهو بدرجة رقيب أول، يبلغ من العمر 21 عاما ، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال نشاط لاعتقال مطلوبين.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "قوات الأمن ستلقي القبض على الإرهابي القاتل وتحاسبه كما حصل في كل الحوادث من هذا القبيل خلال السنوات الأخيرة".