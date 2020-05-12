أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مقتل 6 عراقيين في هجمات متفرقة شمال شرقي بغداد

11:30 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
مقتل 6 عراقيين في هجمات متفرقة شمال شرقي بغداد

انفجار عبوة ناسفة

ديالى- العراق "د ب أ":

أعلنت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، مقتل ستة عراقيين من الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية ومدنيين، في أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة بقضاء خانقين، في محافظة ديالى، 57 كم شمال شرقي بغداد.

وقالت الخلية إن اثنين من عناصر الحشد الشعبي قتلا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة كانت تقلهم في قرية مخياس بقضاء خانقين، فيما قتل أحد عناصر البيشمركة الكردية وزوجته، وأصيب طفل /3سنوات/، عندما أطلقت مجموعة تابعة لتنظيم داعش النار على حافلة مدنية في منطقة "علياوه" أيضاف في قضاء خانقين .

كما قامت مجموعة من داعش باختطاف اثنين من الفلاحين من مزرعتهما في قرية مخايس، وأحرقت محصولهما من الحنطة، وثلاثة جرارات زراعية ، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث المختطفين في مكان قريب.

عبوة ناسفة انفجار العراق الحشد الشعبي داعش

الخبر التالى:

ألمانيا تسجل أكثر من 170400 إصابة بكورونا والوفيات 7500

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد الظاهرة الغريبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 5 أيام في الموجة الحارة