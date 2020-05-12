مقتل 6عراقيين في هجمات متفرقة شمال شرقي بغداد

ديالى، العراق (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين مقتل ستة عراقيين من الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية ومدنيين، في أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة بقضاء خانقين، في محافظة ديالى، 57كم شمال شرقي بغداد>

وقالت الخلية إن اثنين من عناصر الحشد الشعبي قتلا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة كانت تقلهم في قرية مخياس بقضاء خانقين، فيما قتل أحد عناصر البيشمركة الكردية وزوجته، وأصيب طفل /3سنوات/، عندما أطلقت مجموعة تابعة لتنظيم داعش النار على حافلة مدنية في منطقة "علياوه" أيضاف في قضاء خانقين .

كما قامت مجموعة من داعش باختطاف اثنين من الفلاحين من مزرعتهما في قرية مخايس، وأحرقت محصولهما من الحنطة، وثلاثة جرارات زراعية ، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث المختطفين في مكان قريب.