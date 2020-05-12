"روبرت كوخ": معدل انتشار العدوى في ألمانيا قد يستمر عند 1 خلال الأيام المقبلة

برلين (د ب أ)

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن معدل انتشار العدوى في ألمانيا، المعروف باسم "معدل الاستنساخ" قد يظل عند 1 خلال الأيام المقبل.

وقال نائب رئيس المعهد لارس شاده اليوم الثلاثاء في برلين إن السبب في ذلك هو أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالكاد يتقلص ويقترب من منطقة ثبات العدد في المنحنى.

وأوضح شاده أن المعدل الحالي للاستنساخ يعكس وضع انتشار العدوى قبل أسبوع ونصف تقريبا، مضيفا أن المعدل المرصود أمس الاثنين على سبيل المثال يعكس الوضع في الفترة من 28 أبريل الماضي حتى 3 مايو الجاري.

وذكر شاده أن معدل الاستنساخ يخضع لتذبذبات، لأن بؤر التفشي الفردية تؤثر على المعدل بصورة أقوى من إجمالي عدد الإصابات.

وأعلن شاده أن المعهد سيصدر في المستقبل لذلك قيمة مصقولة لمعدل الاستنساخ تضمن توازن أفضل لهذه التذبذبات.